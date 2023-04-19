"أنقذوا المصابين".. مستشفيات السودان تستغيث

مع تجدد الاشتباكات الدامية، شددت نقابة الأطباء السودانية على أن الوضع الإنساني في البلاد بات كارثياً.

فقد أكد مسؤول من النقابة في مداخلة مع "العربية/الحدث"، على أن هناك مستشفيات تعرضت للقصف المباشر وخرجت عن الخدمة.

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كما تابع الثلاثاء، أن الوضع الطبي بات منهاراً.

افتحوا الممرات

ولفت إلى خروج بعض مستشفيات الولايات عن الخدمة، مناشداً المنظمات الدولية بالتدخل والمساعدة.

كذلك أوضح أن قدرة المؤسسات الدولية بالعمل تعتمد على فتح الممرات، مشدداً على وجوب الالتزام بالهدنة لفتح ممرات آمنة للمساعدات.

وأشار إلى أن النقابة طلبت من المؤسسات الأممية التواصل مع طرفي الصراع بهذا الشأن.

بدوره، أفاد مسؤول من مستشفى الخرطوم التعليمي لـ العربية، بأن المشفى يعاني بسبب الاشتباكات.

وكشف عن أن بعض القذائف سقطت داخل سوره، مؤكدا سقوط إصابات.

مستشفى الخرطوم التعليمي يناشد عبر العربية بممرات آمنة لنقل المرضى

ولفت إلى أن هناك عدة حالات حرجة نتيجة انقطاع الكهرباء، مطالباً بتوصيل الوقود للمستشفى.

وناشد بممرات آمنة لنقل المرضى، مؤكدا على وجود صعوبة كبيرة في الخروج منها.

مقتل عشرات الأشخاص

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أدانت بشدة الهجمات المبلَّغ عنها على الموظفين الصحيين والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف في السودان.

وهذه الهجمات، التي يبدو أنها آخذة في الازدياد، تسببت بالفعل في مقتل عشرات الأشخاص وحدّت من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة، الأمر الذي يعرض مزيدًا من الأرواح إلى لخطر.

في حين ثمة قلق بالغ على إثر البلاغات والتقارير عن ضربات عسكرية ضد المرافق الصحية، واختطاف سيارات الإسعاف في أثناء وجود المرضى والمُسْعِفين بها، ونهب المرافق الصحية، واحتلال القوات العسكرية للمرافق الصحية.