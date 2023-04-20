الدعم السريع تعلن تسليم كل الجنود المصريين للقاهرة والأخيرة ينفي

بينما أعلنت قوات الدعم السريع تسليم كل العسكريين المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة، نفى الجيش المصري الأمر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في منشور له، إن الجيش المصري يجري جميع التنسيقات مع المختصين في السودان لتأمين عودة كافة عناصره آمنين.

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كما أكد إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل، وذلك في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين.

جاء ذلك بينما أكد يوسف عزت المستشار السياسي لدى قوات الدعم السريع سحب الجميع من قاعدة مروي.

وأضاف أنه تم سحب جميع الجنود المصريين من قاعدة مروي عند انسحاب قواته منها.

تسليم الجميع

كما أعلن في مداخلة عبر "العربية/الحدث" الأربعاء، تسليم جميع الجنود المصريين للقاهرة.

في حين أفادت وسائل إعلام مصرية مساء الأربعاء، بوصول الدفعة الأولى من العسكريين المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة.

وقالت مصادر "العربية" إن طائرة عسكرية مصرية هبطت في السودان مع بدء الهدنة وتسلمت الجنود المصريين، مضيفة أن الطائرة أقلعت من الخرطوم وتوقفت الاشتباكات أثناء نقلهم.

على أن تصل الدفعة الثانية والأخيرة من العسكريين المصريين إلى القاهرة خلال ساعات.

الجميع بخير

يشار إلى أن قوات الدعم السريع كانت اعلنت في بيان، نقل الجنود المصريين من منطقة مروي إلى العاصمة الخرطوم.

كما أكدت على تويتر، أن جميع الجنود المصريين بخير، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة.

وقالت "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة، وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك، وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وكان المتحدث العسكري المصري غريب عبدالحافظ غريب، أكد يوم السبت، أنه في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان يجري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

كما أهابت القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.