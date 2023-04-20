الوميض الغامض في سماء كييف.. هذا التفسير الأكثر ترجيحاً له

رجحت وكالة الفضاء الأوكرانية، اليوم الخميس، أن يكون الوميض الذي أضاء سماء كييف، مساء الأربعاء، عائداً لنيزك، بعد استبعاد فرضية سقوط قمر اصطناعي أو إطلاق دفاعات صاروخية.

وكان رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة سيرغي بوبكو قال على تليغرام: "نحو الساعة 20:00 (19:00 بتوقيت غرينتش) من التاسع عشر من أبريل رُصد في سماء كييف بريق مشع لجسم جوي"، مضيفاً: "بحسب المعلومات الأولية، الظاهرة سببها سقوط قمر اصطناعي لوكالة ناسا".

مادة اعلانية

غير أن متحدثاً باسم ناسا نفى لوكالة "فرانس برس" ذلك، مؤكداً أن القمر الاصطناعي المعني بالأمر "لا يزال في المدار". وأكدت الوكالة أن "أي قمر اصطناعي آخر لناسا لم يدخل الغلاف الجوي في وقت سابق اليوم"، الأربعاء.

من جهته، قال نائب رئيس مركز المراقبة في وكالة الفضاء الأوكرانية إيغور كورينيينكو الخميس: "لا يمكننا تحديد الأمر بالضبط، لكن نعتقد أنه نيزك".

وأشار إلى عدم وجود معطيات كافية لتحديد "الطبيعة المحددة" لأسباب الوميض. وقال "أجهزتنا الخاصة بالمراقبة أظهرت أنه انفجار قوي. سجلنا ذلك وحددنا مكان حدوثه".

وكانت وكالة الفضاء الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن قمراً اصطناعياً زنته 300 كيلوغرام سيعود إلى الغلاف الجوي في ساعة غير محددة، الأربعاء.

Something happened in Kyiv sky tonight. The whole city is at a loss, what it was. UFO? pic.twitter.com/DAic7QHae2 — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 19, 2023

جسم طائر غير معروف

هذا وقال بوبكو الخميس "فقط الخبراء يمكنهم تحديد طبيعة هذا الوميض بالضبط"، لكنه استبعد أن يكون الوميض مرتبطاً بضربات صاروخية روسية أو بمسيرات فوق العاصمة الأوكرانية.

وقال بوبكو "لم يكن هجوماً صاروخياً. لم تقم دفاعاتنا المضادة للطائرات بتفعيل أسلحتها".

ونسب حادثة الأربعاء إلى "سقوط جسم طائر غير محدد"، وقال إن الوميض "أثار اهتماماً وقلقاً بين سكان كييف".

A very strong flash was seen in the sky of Kyiv about 25 min ago

There's no official information what was it pic.twitter.com/PztiPuteO8 — Xenta (@Xenta777) April 19, 2023

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي سرت تكهّنات بعدما نشرت قنوات عدة تسجيلات فيديو للوميض. وتداول مستخدمون النكات وتحدثوا عن مركبات لأجسام طائرة غير معروفة. وقد طلب سلاح الجو الأوكراني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم استخدام شعار سلاح الجو في نكاتهم وتعليقاتهم.

وكان سلاح الجو قد قال إن الوميض "على ارتباط بسقوط قمر اصطناعي/حجر نيزكي".

مركبة ناسا

يذكر أن القمر الصناعي الذي ظن الأوكرانيون أولاً أنه تسبب في هذا الوميض في سماء كييف هي المركبة الفضائية "رئوفين راماتي هاي إنرجي سولار سبيكتروسكوبيك إيماجر"(RHESSI) التي كانت مخصصة لمراقبة التوهّجات الشمسية والتي وضعت في المدار الأرضي المنخفض في العام 2002 وسحبت من الخدمة في العام 2018.

وفي بيان صدر عنها يوم الاثنين أوضحت ناسا أنها تتوقّع احتراق غالبية أجزاء "RHESSI" لدى عودة المركبة إلى الغلاف الجوي.

وأضافت "لكن من المتوقّع أن ينجو بعض من المكوّنات من مفاعيل العودة" إلى الغلاف الجوي، مضيفةً أن مخاطر إصابة أي كان بأذى ضئيلة وتقارب واحداً على 2467.