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France and Lebanon or Lebanese Republic, symbol of national flags from textile. Championship between two countries. stock illustration
(تعبيرية)
لبنان

باريس تؤكد أن لا "مرشّح مفضلاً لفرنسا" لرئاسة لبنان

تأتي تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر

العربية.نت
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن باريس "ليس لديها أي مرشح في لبنان" لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل للوزير السابق سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي: "على اللبنانيين اختيار قادتهم"، مكررة رسالة سبق أن أرسلتها باريس للبنانيين.

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ويشهد لبنان شغوراً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي دون اتفاق بين الطبقة السياسية المنقسمة بشدّة حول خلفه.

الوزير السابق سليمان فرنجية
الوزير السابق سليمان فرنجية

وأدت هذه الأزمة السياسية إلى تفاقم الركود الاقتصادي في البلاد.

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وأكدت المتحدثة أن "على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة"، مضيفةً أن الشغور "يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني".

ويشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ عام 1850، بحسب تقديرات البنك الدولي، مع ارتفاع حاد في الأسعار وهبوط تاريخي في قيمة العملة الوطنية وإفقار غير مسبوق للشعب ونقص خطير في السلع الأساسية.

وأضافت "يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها". وأشارت المتحدثة إلى أن فرنسا تجري "اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية لبنانية".

يذكر أن صندوق النقد الدولي يطالب لبنان بتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتقديم المساعدة اللازمة للبلاد.

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