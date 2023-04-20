بعد 11 يوماً من البحث.. العثور على جثمان الضابط الأردني المفقود

بعد 11 يوماً من البحث والتفتيش والتحري، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، العثور على جثمان الملازم أول مثنى الشقيرات والذي فقد أثره خلال السيول التي داهمت منطقة وادي عربة جنوبي الأردن جراء الأمطار الغزيرة.

• فقد أثناء الوظيفة

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الخميس، أن عمليات البحث والتفتيش التي قامت بها القوات المسلحة، أسفرت عن العثور على جثمان الملازم أول المثنى مفلح الشقيرات الذي فُقِد أثناء قيامه بالوظيفة الرسمية.

وبين المصدر أن القوات المسلحة تتابع إجراءات تشييع جثمان الفقيد.

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وكانت القوات المسلحة قد أفادت الأسبوع الماضي، بأن السيول جرفت آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربة، أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية.

• طائرات عامودية ومسيرة

وسخرت القوات المسلحة الأردنية كافة الإمكانيات والقدرات الممكنة والمتواصلة من خلال مجموعات بحث وإنقاذ مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي وفرق الدفاع المدني المتخصصة، إضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة والوسائل التقنية الحديثة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية لتكثيف عمليات البحث والتفتيش دون انقطاع على ملازم الراحل الشقيرات.

وأشار القوات المسلحة الأردنية أنه وبسبب الظروف الجوية التي سادت على مدار الأسبوع الماضي من أمطار وسيول وما خلفته من نقل للأتربة والصخور بكميات كبيرة والتي تسببت في تغيير معالم المنطقة، إضافة إلى تشكّل برك مائية نتجت عن مياه الأمطار الكثيفة في تلك المناطق وأدت إلى انجراف التربة وتراكمها في مناطق مختلفة ولعمق يصل إلى عدة أمتار، مما صعب من مهمة علميات البحث والتفتيش.