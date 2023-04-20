شاهد حريقاً بمتجر أسلحة.. نار تتسلل لمبانٍ سكنية في الخرطوم

لم تلبث الهدنة أن تدخل ساعاتها الأولى في السودان، حتى اخترقت فوراً وعادت الاشتباكات العنيفة بين طرفي الصراع.

ووسط تبادل الاتهامات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول المسؤول عن تفجر المعارك ثانية، اندلع حريق كبير في متجر أسلحة في ولاية الخرطوم 2.

مادة اعلانية

نار تلتهم المنازل

إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، فقد تسللت النيران وطالت أبنية سكنية مجاورة للبناء المحترق، وسط هلع السكان وهروبهم.

كما أظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، أعمدة الدخان تتصاعد من المبنى المحترق.

في حين أطلق قاطنوا المنطقة نداءات استغاثة بعد اندلاع الحريق بسبب الاشتباكات.

قتال عنيف

يذكر أن القتال العنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كان انطلق الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقاً في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

إلا أن مصادر مطلعة كانت أكدت لـ"العربية/الحدث" سابقاً أن الطرفين بدآ بالتحشيد العسكري قبل أسابيع.

وبعد اتفاق الطرفين على هدنة جديدة مساء الأربعاء حتى الخميس، لم يلبثا أن اخترقاها باشتباكات عنيفة طالت معظم مناطق البلاد.