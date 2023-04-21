اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صورة لحجم الدمار في كهرمان مرعش (فرانس برس)
صورة لحجم الدمار في كهرمان مرعش (فرانس برس)
زلزال تركيا

مشاهد مروعة.. كارثة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمر في تركيا

وفي 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

ودمرت العاصفة، حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 أشخاص في المستشفيات في حالة خطيرة.

مادة اعلانية

عانت مقاطعة كهرمان مرعش أكثر من غيرها خلال زلازل في 6 فبراير أدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص وتضرر آلاف الأبنية السكنية، حيث كانت مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وفي 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أجواء هادئة في مروي بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة أجواء هادئة في مروي بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط