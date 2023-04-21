مشاهد مروعة.. كارثة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمر في تركيا

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

#تركيا 🇹🇷

أعاث إعصار فسادا في مدينة كهرمان ماراس. توفي شخصان على الأقل وأصيب العشرات. (20 أبريل 2023)

من بعد الزلزال و الفيضانات ضربهم اعصار

سبحان الله العظيم ‼️

📹: @DemirFerit



pic.twitter.com/TT5yaDGUAQ — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 20, 2023

ودمرت العاصفة، حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 أشخاص في المستشفيات في حالة خطيرة.

منظر آخر من الإعصار في كهرمان ماراس، بازارسيك...#تركيا

سبحان الله تتوالى عليهم المصائب و المحن ، لا حول ولا قوة الا بالله 🚨

20-4-2923#Kahramanmaras#Turkey #Tornado 🌪️

pic.twitter.com/Z7dU5lPy1v — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 20, 2023

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عانت مقاطعة كهرمان مرعش أكثر من غيرها خلال زلازل في 6 فبراير أدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص وتضرر آلاف الأبنية السكنية، حيث كانت مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وفي 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة.