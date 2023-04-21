مشاهد مروعة.. كارثة جديدة تضرب مركز الزلزال المدمر في تركيا
وفي 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية مركز الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.
#تركيا 🇹🇷— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 20, 2023
أعاث إعصار فسادا في مدينة كهرمان ماراس. توفي شخصان على الأقل وأصيب العشرات. (20 أبريل 2023)
من بعد الزلزال و الفيضانات ضربهم اعصار
سبحان الله العظيم ‼️
📹: @DemirFerit
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ودمرت العاصفة، حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 أشخاص في المستشفيات في حالة خطيرة.
منظر آخر من الإعصار في كهرمان ماراس، بازارسيك...#تركيا— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 20, 2023
سبحان الله تتوالى عليهم المصائب و المحن ، لا حول ولا قوة الا بالله 🚨
20-4-2923#Kahramanmaras#Turkey #Tornado 🌪️
pic.twitter.com/Z7dU5lPy1v
عانت مقاطعة كهرمان مرعش أكثر من غيرها خلال زلازل في 6 فبراير أدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص وتضرر آلاف الأبنية السكنية، حيث كانت مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.
وفي 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة.
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