بلينكن يدعو لسحب المسلحين.. وبدء حوار فوري بين طرفي النزاع بالسودان
الجيش أعلن موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم
رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة بإعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التزامهما بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر.
وقال بلينكن في بيان نشرته الخارجية الأميركية إنه تحدث مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس وحثهما على الالتزام بوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة. وأكد بلينكن أنه دعا البرهان وحميدتي للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق.
وأضاف أن المجتمع الدولي ما زال مستعدا لدعم عملية تهدف إلى إنهاء القتال في السودان وبدء عملية انتقال بقيادة حكومة مدنية. ودعا الى البدء وفورا بمفاوضات لافتا الى ضرورة أن تشمل المفاوضات سحب قوات الطرفين من المناطق الحضرية.
وكان الجيش قد أعلن موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة "لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الأنسانية".
وجاء إعلان الجيش بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، بناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية.
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