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ترمب يرحب بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية
أرشيفية
كوريا الشمالية

بيونغ يانغ ترفض دعوة مجموعة السبع للامتناع عن تجارب نووية جديدة

وزيرة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة تشوي سون هوي نددت بالبيان "التدخّلي جدا" الصادر عن مجموعة السبع

العربية.نت، وكالات
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رفضت كوريا الشماليّة الجمعة دعوة مجموعة السبع لها إلى "الامتناع" عن أيّ تجارب نوويّة أخرى أو إطلاق صواريخ بالستيّة، مجدّدةً التأكيد أنّ وضعها بوصفها قوّة نوويّة "نهائيّ ولا رجعة فيه".

وندّدت وزيرة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة تشوي سون هوي بالبيان "التدخّلي جدا" الصادر عن مجموعة السبع، قائلة إنّ القوى الاقتصاديّة السبع الكبرى في العالم تُهاجم "بشكل خبيث" "الممارسة المشروعة للسيادة" من جانب بلادها.

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وقالت تشوي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة إنّ "موقف جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة بصفتها قوّة نوويّة عالميّة هو نهائيّ ولا رجوع فيه".

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واعتبرت أنّ "مجموعة السبع، وهي مجموعة مغلقة من حفنة من الدول الأنانيّة، لا تمثّل المجتمع الدولي (بشكل) عادل، لكنّها تمثّل أداة سياسيّة لضمان هيمنة الولايات المتحدة".

وقبل أيّام، حضّ وزراء خارجيّة مجموعة السبع بيونغ يانغ على "الامتناع عن أيّ أعمال جديدة استفزازيّة أو مزعزعة للاستقرار"، داعين إيّاها إلى "التخلّي عن الأسلحة النوويّة في شكل تامّ وقابل للتحقّق ولا رجعة فيه".

وبعد تصريحات تشوي يبدو أنّ الباب مغلق نهائيا أمام أيّ مفاوضات بشأن نزع سلاح كوريا الشماليّة.

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