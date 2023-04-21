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A Ukrainian service member walks near residential buildings damaged by a Russian military strike, amid Russia's attack on Ukraine, in the front line town of Bakhmut, in Donetsk region, Ukraine April 21, 2023. REUTERS/Anna Kudriavtseva
الجيش الأوكراني في باخموت
روسيا و أوكرانيا

كييف تقر بتقدم روسيا بباخموت.. لكن "الوضع تحت السيطرة"

أمين عام حلف الناتو أعرب عن ثقته بقدرة أوكرانيا على تحقيق تقدم على الجبهة

العربية.نت
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قالت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية حققت بعض التقدم في المعركة الضارية للسيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد لكن الوضع تحت السيطرة.

وأدلت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بتصريحاتها قبل فترة وجيزة من قول وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها المهاجمة تقاتل الآن في الأجزاء الغربية من باخموت، وهو آخر جزء تسيطر عليه القوات الأوكرانية في المدينة.

الجيش الأوكراني في باخموت
الجيش الأوكراني في باخموت
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وكتبت ماليار على تطبيق تليغرام: "الوضع متوتر، لكنه تحت السيطرة.. تُتخذ القرارات بحسب الاعتبارات العسكرية".

يأتي هذا بينما أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم أنه "واثق" من أن أوكرانيا قادرة على استعادة المزيد من الأراضي في وقت تستعد فيه كييف لشنّ هجوم مضاد واسع النطاق على القوات الروسية.

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ورداً على سؤال لصحافيين في ألمانيا قال ستولتنبرغ: "أنا على ثقة من أنهم سيكونون الآن في وضع يمكّنهم من تحرير المزيد من الأراضي".

وأضاف متحدثاً على هامش اجتماع لعشرات الداعمين الدوليين لكييف في قاعدة رامشتاين الجوية أن "إحدى القضايا الرئيسية هنا كانت مناقشة مختلف القدرات والأنظمة والإمدادات التي يحتاج لها الأوكرانيون من أجل استعادة المزيد من الأراضي".

وأكد أن عدداً من أنظمة الدفاع الجوي طراز باتريوت سُلّمت إلى أوكرانيا.

وقال إن "ألمانيا والولايات المتحدة سلمتا بطاريات باتريوت وهي قيد الخدمة في أوكرانيا".

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