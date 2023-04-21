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Russian opposition figure Vladimir Kara-Murza, accused of treason and of discrediting the Russian army, stands inside an enclosure for defendants during a court hearing in Moscow, Russia, April 17, 2023. Moscow City Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
كارا مورزا خلال جلسة محاكمته في موسكو الأسبوع الماضي
روسيا و بوتين

لندن تفرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين روس

العقوبات طالت خمسة أشخاص على صلة باعتقال السياسي والصحفي الروسي فلاديمير كارا مورزا

لندن - قناة العربية
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فرضت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، عقوبات على خمسة أشخاص على صلة باعتقال السياسي والصحفي الروسي فلاديمير كارا مورزا، وذلك بعد أيام من إدانته في روسيا.

وكانت محكمة روسية قد حكمت على كارا مورزا بالسجن لمدة 25 عاماً بتهم تشمل الخيانة ونشر معلومات كاذبة عن قصد عن القوات المسلحة الروسية.

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يذكر أن هذا هو الحكم الأشد الذي يصدر بحق معارضين روس، ويفوق حتى الحكم الصادر بحق المعارض أليكسي نافالني الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات.

وشملت العقوبات البريطانية إيلينا لينسكايا وهي القاضية التي أمرت باعتقال فلاديمير كارا مورزا، بالإضافة لدينيس كوليسنيكوف وأندريه زاداشين وهما المحققان اللذان اعتقلا الناشط المعارض كارا مورزا.

كما فرضت لندن عقوبات على عميلين في الاستخبارات الروسية هما الكسندر ساموفال وكونستانتين كودريافتسيف. وتتهمهما المملكة المتحدة بأنهما كانا ضمن الفريق الذي لاحق كارا مورزا في رحلات متعددة قبل أن يتم تسميمه عام 2015.

وتشمل العقوبات البريطانية المفروضة على هؤلاء منع سفرهم للمملكة المتحدة وتجميد أصولهم فيها.

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