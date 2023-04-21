استقالة نائب رئيس الحكومة البريطاني المتهم بمضايقة موظفيه

أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب استقالته اليوم الجمعة بعد أن خلص تقرير مستقل إلى أنه تنمر على موظفين حكوميين، في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي كان حليفاً له.

وكتب راب الذي يشغل أيضاً منصب وزير العدل في هذه الرسالة الموجهة إلى سوناك: "أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم". وأضاف "طلبت هذا التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمر أيا تكن"، مؤكداً: "أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي".

مادة اعلانية

جاء إعلان راب في اليوم التالي لتلقي سوناك نتائج في ثماني شكاوى رسمية من أن راب كان مسيئاً تجاه موظفين خلال فترة سابقة خلال شغله منصب وزير العدل وأثناء عمله كوزير للخارجية ووزير لشؤون البريكست.

نفى راب (49 عاماً) المزاعم بأنه يقلل من شأن موظفيه ويهينهم، وقال إنه "يتصرف بمهنية في جميع الأوقات"، لكنه قال سابقاً إنه سيستقيل إذا تم تأييد شكاوى التنمر.

والتقرير الذي قدم الخميس لرئيس الوزراء ولم ينشر "رفض كل الشكاوى باستثناء اثنتين"، كما قال راب في رسالته مؤكدا أنهما "خاطئتان". ورأى أن نتائج التحقيق "تشكل سابقة خطيرة لسلوك الحكومة".

يذكر أن راب هو ثالث وزير يستقيل من حكومة ريشي سوناك بعد اتهامات عدة.