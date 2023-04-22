روسيا ترد بالمثل على طرد جماعي لدبلوماسييها من برلين

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن روسيا قررت الرد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسييها من برلين.

وأضافت "اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية".

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ولم تكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين يتعلق بهم القرار.

وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشتر للنفط والغاز الروسي، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 وفرض الغرب عقوبات على روسيا.

وقالت الوزارة "رداً على تصرفات برلين العدائية قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا".

وأضافت أنه تم إخطار السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل.

وكانت صحيفة "فوكوس" قد ذكرت في الـ25 من مارس الماضي، نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تخطط لإعلان أكثر من 30 دبلوماسياً روسياً معتمدين في برلين أشخاصاً غير مرغوب بهم.

ووفقاً للصحيفة، تعتقد أجهزة الأمن الألمانية أن هؤلاء الدبلوماسيين يستخدمون وضعهم الدبلوماسي للحصول بشكل غير قانوني على معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية لاستخدامها لاحقاً في التخريب ونشر المعلومات المضللة.