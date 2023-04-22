اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
An exterior view of the German embassy in Moscow November 16, 2014. A German diplomat working in Moscow has been expelled, a German government official said, shortly after a Russian diplomat working in Bonn was expelled amid media reports he was a spy. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS)
السفارة الألمانية في موسكو (أرشيفية)
روسيا و بوتين

روسيا ترد بالمثل على طرد جماعي لدبلوماسييها من برلين

قرت وزارة الخارجية الروسية "الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية" في البلاد

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن روسيا قررت الرد بالمثل على الطرد الجماعي لدبلوماسييها من برلين.

وأضافت "اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية".

مادة اعلانية

ولم تكشف عن عدد الدبلوماسيين الذين يتعلق بهم القرار.

مظاهر دعم لأوكرانيا أمام السفارة الروسية في برلين
مظاهر دعم لأوكرانيا أمام السفارة الروسية في برلين

وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشتر للنفط والغاز الروسي، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 وفرض الغرب عقوبات على روسيا.

روسيا تسيطر على مناطق جديدة في باخموت.. وكييف تتلقى المزيد من الأسلحة الغربية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا تسيطر على مناطق جديدة في باخموت.. وكييف تتلقى المزيد من الأسلحة الغربية

وقالت الوزارة "رداً على تصرفات برلين العدائية قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا".

وأضافت أنه تم إخطار السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل.

وكانت صحيفة "فوكوس" قد ذكرت في الـ25 من مارس الماضي، نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية الألمانية، بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تخطط لإعلان أكثر من 30 دبلوماسياً روسياً معتمدين في برلين أشخاصاً غير مرغوب بهم.

ووفقاً للصحيفة، تعتقد أجهزة الأمن الألمانية أن هؤلاء الدبلوماسيين يستخدمون وضعهم الدبلوماسي للحصول بشكل غير قانوني على معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية وعلمية لاستخدامها لاحقاً في التخريب ونشر المعلومات المضللة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف تفجر الخلاف بين البرهان ودقلو؟.. موقع أميركي: السودان دخل في "معركة غرور" كيف تفجر الخلاف بين البرهان ودقلو؟.. موقع أميركي: السودان دخل في "معركة غرور"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط