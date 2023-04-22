مقتل 21 شخصا في معارك مع حركة الشباب في منطقة صومالية نائية

صد الجيش الصومالي هجوماً شنه مقاتلون متطرفون في منطقة نائية من البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 من مقاتلي حركة الشباب، وفقاً لمسؤول رفيع بالجيش.

قال اللواء محمد أحمد تاريديشو لوكالة "أسوشييتد برس" إن ثلاثة مدنيين على الأقل وصفوا بأنهم "شيوخ تقليديون" لقوا حتفهم في القتال بالقرب من بلدة ماساغاواي.

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وتقع ماساغاواي في المنطقة الوسطى من غالغادود وتأوي قاعدة عسكرية.

وقال يوسف شيخ، وهو أحد المقيمين في المنطقة، لوكالة "أسوشييتد برس" إن مسلحين اجتاحوا القاعدة وصادروا أسلحة وأحرقوا عربات قتال خلال الهجوم.

وأضاف: "كان الوقت مبكراً في الصباح، وسيطرت (حركة الشباب) على البلدة بالكامل، بما في ذلك القاعدة العسكرية، وأجبرت القوات الحكومية على الخروج من البلدة". وأكد أن عدة أشخاص قتلوا في الهجوم وفُقد آخرون.

وتعارض حركة الشباب التي تربطها صلات بالقاعدة الحكومة الاتحادية الصومالية في العاصمة مقديشو. وكثفت الجماعة هجماتها على قواعد عسكرية في الأشهر الأخيرة بعد أن فقدت السيطرة على أراض في المناطق الريفية لصالح القوات الحكومية.