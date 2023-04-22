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Somali security forces secure the street near the scene of a militant attack at a building in Abdias district of Mogadishu, Somalia February 21, 2023. REUTERS/Feisal Omar
الأمن الصومالي في مقديشو (أرشيفية)
الصومال

مقتل 21 شخصا في معارك مع حركة الشباب في منطقة صومالية نائية

المسلحون اجتاحوا قاعدة عسكرية بالقرب من بلدة ماساغاواي وصادروا أسلحة وأحرقوا عربات

العربية.نت
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صد الجيش الصومالي هجوماً شنه مقاتلون متطرفون في منطقة نائية من البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 من مقاتلي حركة الشباب، وفقاً لمسؤول رفيع بالجيش.

قال اللواء محمد أحمد تاريديشو لوكالة "أسوشييتد برس" إن ثلاثة مدنيين على الأقل وصفوا بأنهم "شيوخ تقليديون" لقوا حتفهم في القتال بالقرب من بلدة ماساغاواي.

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وتقع ماساغاواي في المنطقة الوسطى من غالغادود وتأوي قاعدة عسكرية.

وقال يوسف شيخ، وهو أحد المقيمين في المنطقة، لوكالة "أسوشييتد برس" إن مسلحين اجتاحوا القاعدة وصادروا أسلحة وأحرقوا عربات قتال خلال الهجوم.

وأضاف: "كان الوقت مبكراً في الصباح، وسيطرت (حركة الشباب) على البلدة بالكامل، بما في ذلك القاعدة العسكرية، وأجبرت القوات الحكومية على الخروج من البلدة". وأكد أن عدة أشخاص قتلوا في الهجوم وفُقد آخرون.

وتعارض حركة الشباب التي تربطها صلات بالقاعدة الحكومة الاتحادية الصومالية في العاصمة مقديشو. وكثفت الجماعة هجماتها على قواعد عسكرية في الأشهر الأخيرة بعد أن فقدت السيطرة على أراض في المناطق الريفية لصالح القوات الحكومية.

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