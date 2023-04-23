بالتفاصيل.. هكذا تحركت مروحيات أميركية نحو سفارة الخرطوم

مع دخول المعارك في السودان أسبوعها الثاني، كشف مسؤول في البنتاغون أن المروحيات المشاركة في عمليات إجلاء الأميركيين انطلقت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثم العاصمة الخرطوم.

وأوضح أن حوالي 100 جندي شاركوا في إجلاء الموظفين الأميركيين من الخرطوم، مشيراً إلى أن إحدى المروحيات المشاركة في الإجلاء عانت من مشكلة وقود في العودة.

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كما أشار إلى مخاطر كانت خلال الإجلاء، مبيناً أنهم لم يتعرضوا لإطلاق نار.

ونفذت قوات خاصة أميركية عملية إجلاء محفوفة بالمخاطر لموظفي السفارة الأميركية بالسودان، بحسب ما ذكره مسؤولون أميركيون، مساء السبت.

3 مروحيات

واجتاحت القوات الخاصة العاصمة الخرطوم بينما كانت ثلاث مروحيات قتالية في الانتظار لمدة أقل من ساعة.

فيما لم تطلق القوات أعيرة نارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات كبيرة.

ونفذ ما يقرب من 100 جندي أميركي، قدموا في ثلاث مروحيات من طراز (إم إتش-47)، عملية الإجلاء.

نقل 70 موظفاً عبر الجو

ونقل قرابة 70 موظفا أميركيا جوا من منطقة الهبوط في السفارة إلى مكان غير معروف في إثيوبيا، بحسب مسؤولين أميركيين مطلعين.

وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، إن إثيوبيا قدمت أيضا دعما لتحليق الطائرات وتزودها بالوقود.

وكانت قيادة الجيش الأميركي في إفريقيا ورئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي على اتصال بالطرفين المتحاربين قبل وأثناء العملية لضمان حصول القوات الأميركية على ممر آمن لإجراء عملية الإجلاء.

قوات أميركية لبورتسودان

في موازاة ذلك، أفاد مسؤول في الخارجية الأميركية بأن بعض الأميركيين توجهوا إلى بورتسودان، لافتاً إلى صعوبة ذلك. فيما أكد مسؤول في البنتاغون أن قوات أميركية تتوجه إلى بورتسودان.

وقال مسؤولون أميركيون إنه تم إجلاء جميع موظفي الحكومة الأميركية من سفارة واشنطن في الخرطوم، ومن بينهم عدد صغير من الدبلوماسيين من دول أخرى، في عملية شهدت إجلاء أقل من 100 شخص وسط استمرار القتال في السودان.

فرنسا تجلي رعاياها

في السياق ذاته، بدأت فرنسا "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضاً مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.

يأتي الإعلان عن المبادرة الفرنسية بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء السبت، أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم.

ومع خروج آخر موظف أميركي من السفارة، أغلقت واشنطن مقر بعثتها في الخرطوم إلى أجل غير مسمى.

ولا يزال هناك آلاف الأميركيين في السودان. وقال المسؤولون إن تنفيذ مهمة إجلاء أوسع نطاقا كان سيشكل خطورة كبيرة.

يذكر أن المعارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، تسببت بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى منذ اندلاعها في 15 أبريل/نيسان.