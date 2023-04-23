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بعد "الهُدى".. فيديو لخروج سجناء من سجن "سوبا" السوداني

دبي - العربية.نت
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بعدما تصدر سجن "الهُدى" واجهة الأحداث في السودان، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لخروج سجناء من سجن سوبا بالسودان.

وأظهر الفيديو إفادات لعدد من نزلاء سجن سوبا، الذين تم إطلاق سراحهم بواسطة قوات الدعم السريع.

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وقال أحد السجناء إنه لا طعام أو شراب في السجن، فيما أوضح آخر أن سجينين على الأقل ماتا داخل السجن.

كما أضاف أحدهم أن عدد السجناء المفرج عنهم بلغ 6 آلاف نزيل، ينتشرون في شوارع مدينة سوبا.

مخاوف من الإفراج عن البشير

وكانت قوات "الدعم السريع" قد نفت الاتهامات الموجهة لها بشأن إخراج سجناء في سجن "الهدى"، إلا أن البعض رسم سيناريو مُغايرا، مفاده أن أحداث سجن "الهُدى" ما هي إلا مقدمة لتهيئة المسرح لاقتحام سجن "كوبر" العتيد بالخرطوم بحري، بهدف إطلاق سراح قادة التنظيمات الإسلاموية، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير ونائباه علي عثمان وبكري حسن صالح.

يذكر أن سجن سوبا الواقع جنوبي الخرطوم تم افتتاحه في 2021، ويتسع لـ 3600 نزيل، وبداخله قسمان و5 سرايا تضم دورا للفتيات والشباب.

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