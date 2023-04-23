بوريل: على أوروبا أن تقوم بدوريات بحرية في مضيق تايوان

مكرراً تأكيده على أهمية قضية تايوان بالنسبة لأوروبا، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، القوات البحرية للدول الأعضاء في التكتل إلى القيام بدوريات في مضيق تايوان.

وشدد بوريل في مقال نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" الفرنسية، اليوم الأحد، على ضرورة أن تكون أوروبا "حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهمها على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا".

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كما دعا "القوات البحرية الأوروبية إلى القيام بدوريات في مضيق تايوان للدلالة على حرص أوروبا على حريّة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية للغاية".

الأكثر استراتيجية في العالم

وأضاف قائلا "هذا المضيق الأكثر استراتيجية في العالم، خاصة في ما يتعلق بالتجارة، يجب أن نكون حاضرين هناك من خلال عمليات حرية الملاحة".

وكان بوريل قد قال الثلاثاء في افتتاح جلسة بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول الصين إن "تايوان بالغة الأهميّة لأوروبا.. بل جزء ثابت من محيطها الاستراتيجي لضمان السلام والدفاع عن مصالحها".

أتى هذا الموقف بعد أسبوعين من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته الصين، ورفض فيها "منطق الكتل" بشأن قضية تايوان.

كما حثّ أوروبا في حينه على "ألا تكون تابعاً" للولايات المتحدة أو الصين، وأن تتخذ قراراتها وترسم سياستها الخارجية بشكل مستقل وفقاً لمصالحها.

يشار إلى أن نظامين منفصلين يحكمان الصين وتايوان منذ عام 1949، لكن بكين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها ستستعيده وبالقوة إن لزم الأمر.