بتهمة تهريب ذهب وأسلحة.. توقيف نائب أردني بإسرائيل

كشفت مصادر نيابية أردنية لـ"العربية.نت" عن أن السلطات الإسرائيلية أوقفت نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسحلة و100 كلغم ذهب إلى الأراضي الفلسطينية.

ووفق ادعاء الإعلام الإسرائيلي فإن النائب تم ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته.

חבר פרלמנט ירדני ניסה להבריח נשק לתוך ישראל ⚠️

🚨 عاجل

عضو مجلس النواب الأردني يصل إلى معبر الحدود الأردنية - الإسرائيلية ويفترض أن يمر دون تفتيش

المعلومات تنشط الجمارك وهم يقومون بالتحقق:

* 3 أكياس *

12 سلاح طويل

27 مسدس منعرج

167 مسدس جلوك

100 كيلو ذهب pic.twitter.com/xFbHQUYKsc — GND 🇮🇱🇸🇦 (@GND_arabic) April 23, 2023

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أسلحة وذهب

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل ومعلومات تفيد بأنه، تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

وبحسب ما هو متداول، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

تضامن نيابي

من جهته، سارع النائب الأردني خليل عطية بإصدار بيان، شدد فيه على ضرورة عدم السماح لإسرائيل باعتقال النائب الأردني.

وقال عطية: "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات الجمارك الإسرائيلية فإن على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الاحتلال".

وطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.

رفض الرواية الإسرائيلية

أما النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، فقد رفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.

وأضاف "هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية".