حميدتي لبوريل: ملتزمون بالهدنة ونقل الأجانب لجهات الإجلاء

فيما يتوقع أن تستأنف عدة دول، اليوم الأحد، إجلاء رعاياها من السودان، أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، التزام قواته بتأمين نقل الأجانب إلى وجهات الإجلاء.

وأوضح في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، أن الدعم السريع ملتزم بشكل مطلق بالهدنة الإنسانية المعلنة ومستعد لتقديم ما يلزم من تسهيلات تساعد المواطنين والجاليات الأجنبية من المرور إلى أماكن آمنة.

I engaged in a constructive dialogue with EU High Representative @JosepBorrellF on the ongoing crisis in our country. We discussed various aspects and our shared concerns.



I reaffirm our unwavering commitment to the humanitarian truce and our preparedness to offer assistance… — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 23, 2023

مادة اعلانية

كما أضاف "نحن أيضاً على استعداد لتسخير كافة إمكانياتنا في نقل وترحيل المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب إلى وجهاتهم المطلوبة".

أتت تلك التصريحات، فيما يرتقب أن تنتهي فرنسا، اليوم، من إجلاء مواطنيها، بعدما كانت الولايات المتحدة أخلت سفارتها بالخرطوم فجرا، في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

استعدادات لإجلاء آخرين

كما أعلنت دول أجنبية أخرى بينها هولندا وبلجيكا أنها تستعد لإجلاء محتمل لآلاف من رعاياها.

وتقوم أطراف عدة بينها الاتحاد الأوروبي، بإعداد خطط لذلك، بينما نشرت كوريا الجنوبية واليابان قوات في دول مجاورة استعداداً لعمليات إجلاء.

فيما أكد وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، أن بلاده انضمت إلى الجهود الدولية المبذولة لإجلاء الرعايا من السودان.

بدورها أعلنت وزيرة خارجية بلجيكا، أن إجلاء الرعايا الأوروبيين من الخرطوم مستمر بالتعاون مع فرنسا وهولندا.

إجلاء 150 شخصاً

يذكر أن أكثر من 150 شخصاً من السعوديين ورعايا دول أخرى كانوا وصلوا بحرا أمس السبت إلى جدة، في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع المعارك.

وأشارت الخارجية السعودية حينها إلى أن الأجانب هم من 12 دولة هي الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس وباكستان والهند وبلغاريا وبنغلادش والفلبين وكندا وبوركينا فاسو، وبينهم "دبلوماسيون ومسؤولون".

وكان كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تعهدا بالحفاظ عى سلامة المواطنين الأجانب، وإجلائهم من البلاد، فيما تبادلا الاتهامات باستهداف مواكب الإجلاء الفرنسية.

وتشهد السودان منذ الأسبوع الماضي، اشتباكات عنيفة بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، لاسيما في الخرطوم، ما منع الآلاف من الخروج إلى ولايات أخرى آمنة، أو السفر عبر مطار العاصمة إلى الخارج.