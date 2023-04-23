بعد عودته من الجبهة.. عنصر فاغنر يقتل "معاقاً" من قريته

اتُهم قاتل مُدان تحول إلى عضو في مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة وحصل على عفو لخدمته في أوكرانيا بقتل رجل من ذوي الإعاقة العقلية، عند عودته إلى روسيا.

وبعد أقل من شهر من عودته إلى موطنه أوسيتيا الجنوبية من خط المواجهة، يمكن رؤية جورجي سيوكاييف في لقطات تلفزيونية تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقترب من رجل في الشارع ويطعنه.

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وأشارت بعض وسائل الإعلام المحلية إلى أن الضحية كان معاقاً عقلياً، لكن لم يتم الإبلاغ عن حالته رسمياً، بحسب ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وقُتل فالييف، المعروف باسم تسوغري، مساء الاثنين، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من عودة قاتله المشتبه به إلى وطنه.

ووصف آلان غاغلوف زعيم أوسيتيا الجنوبية القتل بأنه "مأساة"، وقال إن مقاتل فاغنر السابق يجب أن يواجه العدالة.

فيما قال المدعون المحليون إن الرجل اعتقل في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وعقد رئيس الجمهورية المدعومة من روسيا، اجتماعاً يوم الثلاثاء مع المسؤولين الأمنيين، وحثهم على اعتقال مقاتل فاغنر السابق المشتبه بقتله سوسلان فالييف، وهو رجل محلي معروف على نطاق واسع بغرابة أطواره، مثل الرقص في الشارع والحديث مع الغرباء.

مأساة كبيرة

وأشادت الصحافة المحلية بتسوغري، البالغ من العمر 38 عاماً، ووصفته بأنه "أحمق مقدس" وهو الدعامة الأساسية في شوارع العاصمة المحلية تسخينفالي.

وكان القاتل المشتبه به يقضي عقوبة طويلة بتهمة القتل في عام 2014، قبل أن يتم تجنيده من قبل فاغنر العام الماضي، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية سابا يوم الثلاثاء.

في موازاة ذلك، قال يفغيني بريغوجين، مؤسس شركة فاغنر، الملقب بـ"طاهي بوتين"، إنه كان يحقق من قبل حول أسباب قيام سيوكاييف بجريمة القتل.

وأصر بريغوجين على أنه كان يراقب مجنديه بعد عودتهم إلى موطنهم، وأصر على أن الجرائم المتكررة كانت نادرة للغاية، مدعيا أن "معدلات الجريمة انخفضت 10 أضعاف بعد فاغنر".

تجنيد 43 ألف سجين

يذكر أن فاغنر جندت ما يقدر بنحو 43000 رجل من السجون الروسية، قتل أو جرح حوالي نصفهم.

وتزايدت التقارير حول إعادة ارتكاب جرائم بين المرتزقة المدانين الذين خرجوا من السجن بعدما أمضوا عقد الستة أشهر مع فاغنر وعادوا إلى ديارهم.

ففي الشهر الماضي، بدأ مقاتل سابق في فاغنر يبلغ من العمر 28 عاماً، وحُكم عليه بالسجن 14 عاماً لقتل امرأة وسرقتها، بإرهاب سكان قريته في منطقة كيروف بمجرد وصوله.

وبعد أسبوع، تم القبض عليه للاشتباه بقتله امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً.