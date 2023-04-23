من هو النائب الأردني الذي اعتقلته إسرائيل بتهمة تهريب أسلحة؟

تتسارع تطورات قضية النائب الأردني، عماد العدوان، والذي أوقفته السلطات الإسرائيلية وزعمت أنه ضُبط بحوزته أسلحة نارية وذهب عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية قادماً من الأردن.

بيان رسمي أردني

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

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وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

من هو النائب عماد العدوان؟

النائب الأردني العدوان من مواليد 1988، من سكان مدينة السلط في وسط الأردن. وهو محام، ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

ويعتبر العدوان من النواب الصغار بالعمر في مجلس النواب الأردني، ولديه العديد من المواقف السياسية المعارضة للحكومة.

"تهريب 200 مسدس"

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن قرارا إسرائيليا صدر بمنع نشر الإعلام الإسرائيلي تفاصيل في قضية النائب عماد العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة الغربية المحتلة، كانت مخبأة في ثلاثة حقائب.

ولم تؤكد إسرائيل تفاصيل ما جرى، لكن بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني "واينت"، فإن مسؤولين أمنيين مطلعين على تفاصيل القضية، يقولون إن "هذا أمر مقلق للغاية، لأنه محاولة نقل أسلحة كبيرة نسبيًا".