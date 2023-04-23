هاجموا بيت البرهان.. أسرى للدعم السريع في قبضة الجيش

فيما تستمر الاشتباكات لليوم التاسع على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، أفادت مصادر "العربية" بأن الجيش تمكن من أسر مجموعة من المقاتلين ضمن قوات الدعم السريع ممن هاجموا بيت الضيافة بالقرب من القصر الرئاسي حيث يقطن عادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

كما أوضح أن هؤلاء الأسرى طلب منهم مهاجمة البرهان وكبار الضباط، صبيحة اليوم الأول من اندلاع الأحداث السبت الماضي 15 أبريل.

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فيما ظهر اللواء الركن نادر المنصوري، قائد الحرس الرئاسي، في مقطع فيديو بثه حساب القوات المسلحة على فيسبوك، مطمئنا عددا من الأسرى والجرحى.

إذ راح يؤكد لهم أنهم أبناء القوات المسلحة، وأن جرحاهم سيتلقون الإسعافات الأولية، ويعاملون بموجب القوانين والأخلاق التي ينتهجها الجيش.

وكان الجيش وجه مراراً في السابق نداءات إلى عناصر قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، من أجل تسليم أنفسهم أو الالتحاق بالقوات المسلحة، مؤكداً ضمان سلامتهم.

بدوره، وجه الدعم السريع نداءات لعناصر الجيش من أجل الانشقاق.

يشار إلى أن السودان يعيش منذ الأسبوع الماضي اشتباكات دامية بين القوتين العسكريتين الأكبر على الإطلاق، وسط مخاوف من أن تتوسع تلك الحرب وتطول فتنزلق إلى حرب أهلية، لاسيما أن الطرفين أكدا سابقاً أن لا حوار ولا حل إلا بتراجع كل طرف واستسلامه.

وقد أدى هذا القتال حتى الآن إلى مقتل نحو 450 مدنياً، وإصابة 2000، فيما خرجت معظم مستشفيات العاصمة عن الخدمة، وسط تقطع سبل إيصال المساعدات الطبية والغذائية في البلاد، وانتشار أعمال السلب والنهب أيضاً في بعض المناطق.