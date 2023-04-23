وسط أزمة حادة.. الدعم السريع تسمح لموظفي المياه بالعمل

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم هدوءاً حذراً منذ صباح اليوم الأحد، وسط أزمة مياه حادة تهدد بتفاقم الوضع الإنساني الصعب الذي تشهده المدينة منذ بدء الاشتباكات، بحسب مراسل العربية/الحدث.

وأضاف مراسلنا أن قوات الدعم السريع تتحرك في أحياء بالخرطوم ومنها حي شمبات.

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في سياق متصل، قالت قوات الدعم السريع إنها سمحت لموظفي الكهرباء والمياه والخدمات الصحية بمباشرة أعمالهم.

وأضافت في بيان نشر على حسابها في تويتر، أن قوات الدعم السريع المنتشرة في العاصمة وولايات السودان المختلفة سمحت للموظفين المدنيين العاملين في مجال إمداد الكهرباء والمياه والخدمات الصحية لمباشرة أعمالهم وتوفير الخدمة للمواطنين.

كما وجهت بتسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية من أجل تقديم العون والمساعدة اللازمة للمتضررين.

أزمة مياه حادة

وأطلت الأزمات وعلى رأسها أزمة خانقة في مياه الشرب حيث عانت أجزاء واسعة بالأحياء السكنية في العاصمة الخرطوم من شح شديد لمياه الشرب بعد نقص الإمداد المائي من المحطات المزودة لمواطني الخرطوم بالمياه الصالحة للشرب.

تلك الأزمة تفاقمت أكثر مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك المياه في شهر رمضان. وعادة ما تتبع أزمة المياه والكهرباء، أزمة في رغيف الخبز التي بدأت فعليا بظهور الصفوف الطويلة أمام المخابز في أحياء الخرطوم.

ففي وقت سابق، قالت مصادر رسمية بهيئة المياه بالخرطوم لـ"العربية.نت" إن محطات المياه الرئيسية بالعاصمة السودانية تعرضت لأضرار بالغة جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع. وأوضحت أنها تسعى حثيثاً لتشغيل المحطات المتوقفة لضمان إمداد مائي مستقر في ظل هذه الظروف الاستثنائية.