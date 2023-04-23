بضمانات أمنية.. فرنسا تبدأ إجلاء مواطنيها من السودان

مع دخول الاشتباكات يومها التاسع، بدأت فرنسا "عملية إجلاء سريع" لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية ستشمل أيضاً مواطنين أوروبيين وآخرين من "دول شريكة حليفة"، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية.

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بدوره، قال مصدر دبلوماسي إن كلا من قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "قدّمت ضمانات أمنية" تسمح بإجراء هذه العملية.

250 فرنسياً

ولفت المصدر نفسه إلى أن نحو 250 مواطناً فرنسياً يقيمون في السودان.

يأتي الإعلان عن المبادرة الفرنسية بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم.

ومنذ اندلاعها في 15 أبريل/نيسان، تسببت المعارك في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 420 شخصاً قتلوا، وأصيب ما يزيد عن 3700 بجروح جراء القتال في جميع أنحاء السودان، لكن يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك.