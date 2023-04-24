أب لخمسة أبناء يدهس المارة بالقدس.. والشرطة تصفه بمعتل نفسياً

أصيب 8 أشخاص في حادث دهس بالقدس المحتلة، استهدف حشدا من المارة بعد ظهر اليوم الاثنين، حيث عرضت محطات تلفزيونية محلية لقطات أظهرت وجودا مكثفا للشرطة في مكان الحادث، قرب سوق مزدحمة في المدينة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن منفذ العملية هو حاتم أبو نجمة، من بلدة "بيت صفافا" البعيدة 6 كيلومترات عن القدس، وأرداه قتيلا بالرصاص مستوطن تواجد صدفة في المكان. كما ورد في البيان أن أبو نجمة، البالغ 39 عاما، أب لخمسة أبناء "كان يعاني من أمراض نفسية"، إلا أن ما جرى هو "عملية دهس" تم التخطيط لها مسبقا.

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أما الجرحى، فورد عن طاقم طبي وصل إلى المكان، بحسب ما طالعت "العربية.نت" مترجما من وسائل إعلام محلية، فإن أحدهم سبعيني العمر، جراحه خطيرة، فيما أُصيبت امرأة عمرها 30 عاما بجراح متوسطة، وأُصيب 6 آخرين بجراح طفيفة.