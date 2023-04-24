الجيش السوداني: الدعم السريع لم تعد جزءا من المنظومة الأمنية

أكد الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع لم يعد لها مكان ضمن المنظومة الأمنية بالبلاد بعد تمردها، داعياً أفرادها للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة السودانية والخروج من "دائرة التمرد" على الدولة، وذلك عن طريق التبليغ لأقرب وحدة عسكرية.

واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، مشيراً إلى أنه لا صحة لسيطرتها على أي مواقع بالقيادة والقصر الجمهوري.

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وأضاف في بيان، اليوم الاثنين، أن الموقف العملياتي مستقر بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن قواته تستمر في توسيع نطاق تأمين منطقة الخرطوم بالتدرج لتجنب إلحاق أضرار بالمناطق السكنية.

كذلك قال إن قوات الدعم السريع "تبعثرت على نطاق واسع بالخرطوم وأجزاء محدودة من الخرطوم بحري وسط الأحياء للاحتماء بهذه التجمعات السكنية واتخاذ المواطنين دروعا بشرية".

مراكز القيادة تحت سيطرة الجيش

واتهم ما سمّاها "الأبواق الإعلامية للمتمردين بالاستمرار في بث نفس الأكاذيب" بشأن السيطرة على مراكز القيادة العسكرية والقصر الجمهوري ومدينة جياد الصناعية ومراكز استراتيجية أخرى.

وأضاف أن "الاتصالات مازالت جارية مع القيادة من قبل دول مختلفة مستمرة بشأن إجلاء البعثات وستستمر هذه العمليات بنفس درجة التنسيق التي أجريت أمس".

قوات متمردة

واعتبرت المخابرات العامة السودانية، السبت الماضي، أن تلك القوات متمردة، فيما أفادت رئاسة أركان القوات المسلحة السودانية في وقت سابق أنه لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة، وفق ما نشرت على صفحتها في فيسبوك.

وكان الجيش قد أعلن أن قائد الدعم السريع فرض الحرب وقواته تستهدف أفراد القوات المسلحة.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.