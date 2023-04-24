حاكم سيفاستوبول: روسيا تصدت لهجوم بزورقين مسيّرين
أعلن حاكم عينته روسيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الأسطول الروسي في البحر الأسود تصدى لهجوم باثنين من الزوارق المسيرة على ميناء سيفاستوبول في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وقال حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجيف على تطبيق تليغرام، إنه "وفقاً لأحدث المعلومات، تم تدمير أحد الزورقين المسيرين، وانفجر الثاني من تلقاء نفسه.. المدينة هادئة الآن"، وفق رويترز.
فيما أضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار.
تعليق نقل الركاب بالعبارات
من جهتها، كشفت سلطات النقل في سيفاستوبول أنه تم تعليق نقل الركاب بالعبارات في المدينة المطلة على البحر الأسود، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
ولم يتم ذكر أي سبب لكن الوكالة قالت إنه جرى تعليق حركة المرور في الماضي بسبب هجمات مماثلة أو بسبب العواصف.
إلى ذلك لم يصدر رد فعل فوري من أوكرانيا. ولا تعلن كييف أبداً مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.
يذكر أن روسيا أعلنت عام 2014 ضم سيفاستوبول وبقية أنحاء شبه جزيرة القرم، لكن المجتمع الدولي يعترف بها كجزء من أوكرانيا.
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