كوليبا: لا توجد طرق مختصرة للسلام ما لم تهزم روسيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، أنه "لا توجد طرق مختصرة للسلام ما لم يُهزم الجيش الروسي".

وأضاف في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين، أنه دعا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي المنعقد في لوكسمبورغ لاتخاذ قرارات ضرورية جديدة في أسرع وقت ممكن بشأن الأزمة الأوكرانية.

At FAC today, I thanked EU partners for all the defence assistance already provided. I also urged them to adopt new necessary decisions ASAP. There are no shortcuts to peace unless the Russian army is defeated. The time will come for white diplomatic gloves. But first we must… pic.twitter.com/C1yaozhAIH — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 24, 2023

مادة اعلانية

شراء ذخيرة لأوكرانيا

في موازاة ذلك، أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن ثقته في أن الكتلة ستضع اللمسات الأخيرة على خطة في غضون أيام لشراء ذخيرة لأوكرانيا بعد أن أعربت كييف عن إحباطها من الخلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل للصحافيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "نعم، لا يزال هناك بعض الخلاف. لكنني متأكد من أن الجميع سيتفهمون أننا في وضع عاجل للغاية".



وأضاف "أنا متأكد من أننا سنتوصل في الأيام التالية (إلى اتفاق)".

انسحاب روسيا بالكامل

كما أكد في تغريدة على حسابه بتويتر أن أفضل وسيلة لوقف الحرب في أوكرانيا هي "انسحاب روسيا بالكامل والتوقف عن إراقة الدماء".

وأضاف بوريل أن أوروبا ستواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

Discussion with @DmytroKuleba via VTC at today’s #FAC.



The best way to stop the war, is for Russia to cease the bloodshed and fully withdraw from Ukraine’s territory.



Until then, we will continue to ensure #Ukraine has the capacity to defend itself from the Russian aggression. pic.twitter.com/6SBYYckFQY — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 24, 2023

وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد طلب قبل أيام مساعدة مباشرة من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الذي زار كييف قبيل توجهه إلى قاعدة رامشتاين الجوية للمشاركة في الاجتماع.

ويتردّد داعمو أوكرانيا في الغرب أيضاً في تسليمها صواريخ بعيدة المدى نظراً للمخاوف من إمكانية استخدامها لضرب أهداف داخل روسيا.

وأرسلت دول منضوية في الناتو عدداً من المقاتلات السوفيتية الطراز إلى أوكرانيا، لكنها لم تقدم أي تعهدات بإرسال طائرات حديثة مثل تلك من طراز "إف-16" التي تريدها كييف.