وصول رعايا ودبلوماسيين كوريين قادمين من السودان إلى جدة

وصلت طائرة عسكرية كورية، اليوم الاثنين، إلى قاعدة الملك عبدالله في جدة تنقل رعايا كوريين قادمين من السودان.

وقالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها سترسل طائرة عسكرية لإجلاء 25 من مواطنيها في السودان.

وصول طائرة عسكرية كورية تقل رعايا كوريين قادمة من #الخرطوم إلى قاعدة الملك عبدالله

#العربية pic.twitter.com/MoOjVnsN2O — العربية (@AlArabiya) April 24, 2023

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وأوضح بيان لوزارة الدفاع أن الطائرة تقل على متنها 50 فردا من الطواقم الأمنية والطبية للمساهمة في "مراقبة الوضع والبقاء على أهبة الاستعداد في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي"، مشيرا أن "الأولوية ستعطى لدعم عملية الإجلاء"، بحسب وكالة "يونهاب".

كذلك شكر سفير كوريا الجنوبية في السعودية جون يونغ بارك المملكة على "المساعدة بنقل رعايانا من السودان".

ويبلغ إجمالي الكوريين الجنوبيين في السودان 25 شخصاً، وفق الوكالة.

رفع مستوى التحذير من السفر إلى السودان

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، رفع مستوى التحذير من السفر إلى السودان إلى المستوى الرابع، أعلى مستوى في نظام التحذير الحكومي.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

يشار إلى أن المطار الرئيسي في العاصمة الخرطوم كان تحول لمسرح لمعارك عنيفة والذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش، ما اضطر لأن تجري بعض عمليات الإجلاء من بورتسودان على البحر الأحمر، على مسافة 850 كيلومترًا (530 ميلًا) بالسيارة من الخرطوم.