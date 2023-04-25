أوكرانيا تندد بـ "نفاق" لافروف في الأمم المتحدة
الرئاسة الأوكرانية: عرض نفاق متقن، يترأس لافروف مجلس الأمن الدولي مبرراً الحرب والقتل الجماعي والدمار الكامل
ندد مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك الثلاثاء بـ"نفاق" وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على خلفية تصريحات له في الأمم المتحدة بشأن حماية ميثاق المنظمة الدولية.
وقال بودولياك "عرض نفاق متقن، يترأس لافروف مجلس الأمن الدولي مبررا الحرب والقتل الجماعي والدمار الكامل"، وذلك في تغريدة أكد مسؤول في الرئاسة الأوكرانية لوكالة "فرانس برس" صحتها.
وأضاف أن روسيا "ببساطة تهين الديمقراطية والحرية والمواثيق".
وترأس لافروف، الاثنين، اجتماعا لمجلس الأمن مع تولي روسيا حاليا الرئاسة الدورية للمجلس.
ومن المتوقع أن يترأس اجتماعا آخر، الثلاثاء، حول الشرق الأوسط، ويعقد مؤتمرا صحافيا.
قبيل اجتماع الاثنين قال لافروف، إن نظام الأمم المتحدة "يمر بأزمة عميقة"، متهما الغرب وخصوصا الولايات المتحدة بالمسؤولية عن ذلك.
وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بأوكرانيا. يتعلق بكيفية استمرار تشكيل العلاقات الدولية من خلال بناء توافق متين يقوم على أساس توازن المصالح أو إعطاء دفع لهيمنة واشنطن بشكل قوي وعدواني".
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