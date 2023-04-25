روسيا و أوكرانيا
تحطم مروحية إسعاف في فولغوغراد الروسية.. ومقتل قائدها
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أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن خدمات الطوارئ في منطقة فولغوغراد الروسية بأن طائرة إسعاف هليكوبتر تحطمت في المنطقة ما أدى لمقتل الطيار.
وقالت خدمات الطوارئ للوكالة: "تحطمت هليكوبتر إسعاف جوي ولقي أحد أفراد طاقمها حتفه".
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