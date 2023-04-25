اعتقال 110 أشخاص في تركيا للاشتباه في صلتهم بمسلحين أكراد
جاءت العملية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
قالت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء إن الشرطة التركية اعتقلت 110 أشخاص للاشتباه في صلتهم بمسلحين، وذكر نائب مناصر للأكراد أن هناك سياسيين ومحامين وصحفيين بين من ألقي القبض عليهم في مداهمات ربطها بالانتخابات التي تجرى 14 مايو أيار.
وأضافت المصادر الأمنية أن العملية تركزت على ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية، وامتدت إلى أكثر من 21 إقليما، واستهدفت أشخاصا متهمين بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.
جاءت العملية قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تمثل أكبر تحد انتخابي يواجهه الرئيس رجب طيب أردوغان منذ تولي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه السلطة لأول مرة في عام 2002.
وقال طيب تمال، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، على تويتر "عشية الانتخابات، وخوفا من فقدان السلطة، لجأوا إلى عمليات الاعتقال مجددا". وأضاف أن عشرات السياسيين، بينهم أعضاء بارزون في حزبه، وصحفيون وفنانون ومحامون كانوا من بين المعتقلين في ديار بكر صباح اليوم الثلاثاء.
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