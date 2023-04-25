كييف: قتيل و10 إصابات بقصف روسي استهدف متحفاً في كوبيانسك

أفادت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتيل وإصابة 10 أشخاص في قصف روسي استهدف متحفا في كوبيانسك.

في المقابل أعلنت السلطات في دونيتسك أن قوات كييف قصفت أراضيها 27 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأطلقت ما مجموعه 151 قذيفة مختلفة العيارات.

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وأوضحت في بيان نشر على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الماضية، أبلغت البعثة عن 27 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، نفذ العدو 23 عملية قصف من راجمات وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و152. على محور ياسينوفاتايا قذيفة واحدة عيار 155 ملم، على محور فولونفاخا 3 قذائف عيار 155 ملم. وأُطلق ما مجموعه 151 مقذوفا بعيارات مختلفة".

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، ياسينوفاتايا، دونيتسك، بتروفسكي، فلاديميروفكا، يلينوفكا.

وبحسب البيان، خلال الساعات الـ24 الماضية، وردت معلومات عن إصابة مدنيين اثنين، أحدهما فتاة مراهقة، في منطقة بتروفسكي في دونيتسك.

وأكد البيان أن القوات الأوكرانية، قصفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق دونيتسك 40 مرة.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وبدورها تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية، وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، على حد قولها.

دبابات "أرماتا"

وصرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "تي–14" أرماتا" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المصدر، للوكالة، إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "تي–14" أرماتا الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية "، لافتا في الوقت نفسه إلى "أنها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".

يذكر أن دبابة "أرماتا" هي أول دبابة روسية تصلح لخوض حرب ما يسمى بـ"الشبكات المركزية" حيث تؤدي الروبوتات دورا محوريا في نجاح المعركة.

وسبق لشركة "أورال فاغون زافود" المصنعة لـ"ارماتا" أن أعلنت عن قدرتها على تصنيع نموذج مسيّر لدبابة "أرماتا" وكذلك عن إمكانية استخدامها لدرونات الاستطلاع. ويمكن أن تؤدي "أرماتا" دور مدرعة القيادة التي توزّع بواسطة رادار قوي الأهداف بين دبابات "تي–90".

إلى ذلك نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات جديدة من منطقة العملية العسكرية الخاصة توثق صد وحدات من القوات الروسية المحمولة جوا هجوما مضادا للقوات الأوكرانية في أحد الاتجاهات.

وحسب الدفاع الروسية فإن فرقة مشاة مجوقلة من قوات كييف، وبدعم من الدبابات والمدفعية، حاولت شن هجوم مضاد لاستعادة المواقع التي تركها سابقا ولكنها واجهت نيرانا كثيفة من المظليين الروس.