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Smoke is seen in Khartoum, Sudan, Wednesday, April 19, 2023. Terrified Sudanese are fleeing their homes in the capital Khartoum, witnesses say, after an internationally brokered cease-fire failed and rival forces battled in the capital for a fifth day. (AP Photo/Marwan Ali)
من الخرطوم - أرشيفية
السودان

العفو الدولية: السودانيون عالقون بدوامات لا تنتهي من الهجمات العشوائية

اتهم شاغوتا السلطات السودانية بالتقاعس عن توفير الحماية للمدنيين في دارفور

العربية.نت
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قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن المدنيين في السودان "عالقون في دوامات لا تنتهي من الهجمات المسلحة العشوائية"، وإن التصعيد الجديد للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع يُفاقم معاناة سكان دارفور.

وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في تيغيري شاغوتا في بيان صادر عن المنظمة بشأن الوضع في دارفور إن الصراع هناك تسبب في "معاناة إنسانية على نطاق مروّع، ولا يؤدي استمرار غياب العدالة والمساءلة إلا إلى إطالة المعاناة".

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واتهم شاغوتا السلطات السودانية بالتقاعس عن توفير الحماية للمدنيين في دارفور أو التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم ومحاكمتهم.

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ودعت المنظمة في بيانها "جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والمرور الآمن للمساعدات الإنسانية".

يذكر أن الصراع الأخطر في السودان بين أقوى جنرالين في البلاد دخل يومه الحادي عشر، دون أي بوادر لحل قريب.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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