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الرئيس التركي أردوغان حيث بدى عليه التعب
أردوغان وحزبه

أردوغان يلغي أنشطته المقررة لليوم الأربعاء بسبب المرض

كان الرئيس التركي يجري مقابلة مباشرة أمس توقفت فجأة بسبب عارض صحي ألم به

العربية.نت
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيلغي أنشطته الانتخابية المقررة للأربعاء بعد إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقلّ من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وكتب أردوغان (69 عامًا) على حسابه الرسمي على تويتر "اليوم (الأربعاء) سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا".

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ومساء الثلاثاء، كان أردوغان يجري مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، وتوقفت المقابلة فجأة بسبب عارض صحي ألم به.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام. وكتب قالن على صفحته الرسمية على "تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".

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وبعد توقف طويل للبث المباشر، عاد أردوغان إلى الهواء وقال: "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

وتسبب التوقف الطويل في إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما جرى لأردوغان.

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