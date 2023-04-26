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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
أردوغان وحزبه

الرئاسة التركية: صحة أردوغان على ما يرام

وكان أردوغان يجري مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، وتوقفت المقابلة فجأة بسبب عارض صحي ألم به

العربية.نت، وكالات
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قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام.

وكتب قالن على صفحته الرسمية على "تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".

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ومساء الثلاثاء، كان أردوغان يجري مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، وتوقفت المقابلة فجأة بسبب عارض صحي ألم به.

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وبعد توقف طويل للبث المباشر، عاد أردوغان إلى الهواء وقال: "أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة. لذلك أصبت بالتهاب في المعدة. حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج. ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا".

وتسبب التوقف الطويل في إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما جرى لأردوغان.

وتمنى مرشح المعارضة الوحيد في انتخابات الرئاسة التركية، كمال قلجدار أوغلو، للرئيس رجب طيب أردوغان، الشفاء العاجل بعد إصابته بوعكة صحية خلال حوار على الهواء مباشرة.

كما تمنت زعيمة حزب "الجيد"، ميرال أكسينر، للرئيس التركي الشفاء العاجل.

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