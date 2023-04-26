الرئيس الصيني يتصل بزيلينكسي ويشدد على ضرورة "التفاوض"

أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، إن الرئيس الصيني أكد لزيلينسكي خلال الاتصال أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع في أوكرانيا.

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من جهته، أعلن زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً "طويلاً وبناء" مع الرئيس الصيني، وعبّر عن أمله في أن يعطي دفعة للعلاقات مع بكين.

وكتب على "تويتر": "أعتقد أن هذا الاتصال، إلى جانب تعيين سفير لأوكرانيا في الصين، سيعطي دفعة قوية لتعزيز علاقاتنا الثنائية".

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

يذكر أن هذا الاتصال بين الرئيسين الصيني والأوكراني هو الأول منذ بدء اندلاع الحرب في فبراير 2022.

هذا وقال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية اليوم، إن الاتصال الهاتفي بين شي جينبينغ وزيلينسكي ينم عن موقف الصين الموضوعي والمحايد إزاء الشؤون الدولية وإحساسها بالمسؤولية بصفتها دولة كبيرة.

وأضاف يو جون، نائب رئيس القسم الأوروبي الآسيوي في الوزارة "ما فعلته الصين للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية كان هائلا".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الرئيس شي جينبينغ أبلغ نظيره الأوكراني اليوم بأن الصين تعتزم إيفاد ممثلين عنها إلى أوكرانيا، فضلاً عن إجراء محادثات مع جميع الأطراف لحل الأزمة هناك.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي القول لزيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، إن الصين ستركز على التشجيع على إجراء محادثات سلام، وستبذل جهودا لإعلان وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، نقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن بكين تحاول التمهيد لعملية تفاوض مع كييف، لكن الخارجية الروسية أكدت في الوقت ذاته، أن كييف لا تزال تُظهر رفضا لما سمته "أي مبادرات معقولة تهدف إلى تسوية دبلوماسية".