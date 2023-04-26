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FILE - Chinese President Xi Jinping gives a joint press conference with France's President Emmanuel Macron at the Great Hall of the People in Beijing, China, Thursday, April 6, 2023. Brazil's President Luiz Inácio Lula da Silva flew off to China on Tuesday to strengthen ties with his nation's biggest trade partner and win support for his long-shot push for peace in Ukraine. China and Brazil are expected to sign at least 20 bilateral agreements during Lula's two-day stay, according to the presidential palace. He will visit Shanghai and Beijing, and meet his counterpart Xi Jinping on Apr. 14. (AP Photo/Thibault Camus, File)
الرئيس الصيني شي جينبينغ
روسيا و أوكرانيا

الرئيس الصيني يتصل بزيلينكسي ويشدد على ضرورة "التفاوض"

الصين تعلن أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا للبحث عن "تسوية سياسية" للنزاع

العربية.نت
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أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، إن الرئيس الصيني أكد لزيلينسكي خلال الاتصال أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع في أوكرانيا.

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من جهته، أعلن زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً "طويلاً وبناء" مع الرئيس الصيني، وعبّر عن أمله في أن يعطي دفعة للعلاقات مع بكين.

وكتب على "تويتر": "أعتقد أن هذا الاتصال، إلى جانب تعيين سفير لأوكرانيا في الصين، سيعطي دفعة قوية لتعزيز علاقاتنا الثنائية".

يذكر أن هذا الاتصال بين الرئيسين الصيني والأوكراني هو الأول منذ بدء اندلاع الحرب في فبراير 2022.

هذا وقال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية اليوم، إن الاتصال الهاتفي بين شي جينبينغ وزيلينسكي ينم عن موقف الصين الموضوعي والمحايد إزاء الشؤون الدولية وإحساسها بالمسؤولية بصفتها دولة كبيرة.

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وأضاف يو جون، نائب رئيس القسم الأوروبي الآسيوي في الوزارة "ما فعلته الصين للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية كان هائلا".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن الرئيس شي جينبينغ أبلغ نظيره الأوكراني اليوم بأن الصين تعتزم إيفاد ممثلين عنها إلى أوكرانيا، فضلاً عن إجراء محادثات مع جميع الأطراف لحل الأزمة هناك.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن شي القول لزيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، إن الصين ستركز على التشجيع على إجراء محادثات سلام، وستبذل جهودا لإعلان وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، نقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن بكين تحاول التمهيد لعملية تفاوض مع كييف، لكن الخارجية الروسية أكدت في الوقت ذاته، أن كييف لا تزال تُظهر رفضا لما سمته "أي مبادرات معقولة تهدف إلى تسوية دبلوماسية".

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