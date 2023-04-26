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من إجلاء القوات الأميركية في مطار كابول - أرشيفية
أفغانستان وطالبان

مسؤولون أميركيون: طالبان قتلت مدبر هجوم مطار كابول في 2021

الهجوم أسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وعشرات المدنيين أثناء عمليات الإجلاء الأميركية من أفغانستان

واشنطن - رويترز
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قال مسؤولون أميركيون إن حركة طالبان قتلت مسلحا تابعا لتنظيم "داعش" كان "العقل المدبر" وراء هجوم انتحاري بمطار كابول الدولي في 2021 أسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وعشرات المدنيين أثناء عمليات الإجلاء الأميركية من البلاد.

ووقع التفجير في 26 أغسطس آب 2021 بينما كانت القوات الأميركية تحاول مساعدة المواطنين الأميركيين والأفغان في الفرار من البلاد في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك. وأدى الهجوم لتفاقم شعور الولايات المتحدة بالهزيمة بعد حرب دامت 20 عاما.

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وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان أمس الثلاثاء "كان مسؤولا مهما في تنظيم ولاية خراسان الإسلامية وشارك بشكل مباشر في التخطيط لعمليات مثل عملية بوابة أبي. لم يعد بإمكانه التخطيط لهجمات"، مشيرا إلى بوابة أبي بمطار كابول التي وقع عندها الانفجار. ولم يذكر المتحدث اسم المسؤول.

وولاية خراسان الإسلامية هو فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان ويعادي حركة طالبان. وظهر المقاتلون الموالون لتنظيم "داعش" في شرق أفغانستان لأول مرة عام 2014 وانتقل تأثيرهم فيما بعد لمناطق أخرى.

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