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A member of the Japanese military and a U.S. Marine watch Iron Fist 22 exercise training conducted by U.S. Marines and Japanese Ground Self-Defense Force (JGSDF) soldiers at U.S. Marine Base Camp Pendleton in Oceanside, California, U.S., February 9, 2022. REUTERS/Carlos Barria
جندي ياباني خلال تدريبات مشتركة مع الجيش الأميركي (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

مشاورات باليابان لتزويد كييف بالصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي

اليابان تناقش بشكل عام تخفيف القيود على تصدير السلاح للخارج

موسكو - تاس
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اقترح الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان النظر في إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ وأنظمة دفاع جوي، حسبما أفادت صحيفة "إيوميوري" اليوم الأربعاء.

وكشفت الصحيفة عن انطلاق مشاورات في هذا السياق وذلك عشية مراجعة القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى الخارج. ويشارك في المشاورات ممثلون عن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكهم في الائتلاف الحاكم، حزب "كوميتو".

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وقالت الصحيفة إن الديمقراطيين الليبراليين ينوون أيضاً السماح بتصدير السفن الحربية إلى دول جنوب شرق آسيا.

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ووافق حزب "كوميتو"، بحسب الصحيفة، بشكل عام على تخفيف القيود على تصدير السلاح للخارج، لكنه اقترح "عدم التسرع في اتخاذ القرارات" مشيراً إلى إمكانية الاكتفاء بتزويد أوكرانيا بأجهزة لإزالة الألغام فقط.

من جهتها، اقترحت قيادة القوات البرية اليابانية تزويد أوكرانيا براجمات الصواريخ، التي من المفترض أن تخرج من الخدمة بحلول السنة المالية 2029.

هذا وأفادت صحيفة "نيكاي" بعدم اتخاذ أي قرار في هذه المسألة لأن سياسة اليابان تحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق الصراع.

يذكر أن طوكيو زودت كييف، في وقت سابق، بخوذات عسكرية واقية وسترات واقية من الرصاص.

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