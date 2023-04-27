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This satellite photo by Planet Labs PBC shows fires burning near a hospital in Khartoum, Sudan, Sunday April 16, 2023. The Sudanese military and a powerful paramilitary group are battling for control of the chaos-stricken nation for a second day. (Planet Labs PBC via AP)
من الخرطوم (أسوشييتد برس)
السودان

الدعم السريع: الجيش هاجم مواقعنا بالطيران والمدفعية

دبي - العربية.نت
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على الرغم من الهدنة التي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف ليل اليوم الخميس، سمع دوي ضربات في العاصمة السودانية، كما شوهد طيران الجيش الحربي يحلق في الأجواء.

فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بضرب معسكر تابع لها في منطقة كافوري بالطيران والمدفعية. وزعمت أنها كبدت الجيش خسائر كبيرة.

مقاطع تظهر تقدم الجيش

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كما اعتبرت في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل أن "اعتداءات من وصفتهم بالانقلابيين وفلول النظام البائد على معسكراتها حصلت في ظل الهدنة الإنسانية التي تم تخصيصها لفتح ممرات إنسانية للمواطنيين والمقيمين من رعايا الدول الأجنبية".

بث الشائعات

إلى ذلك، اتهمت قوات الجيش بممارسة عمليات تضليل وبث شائعات كاذبة، وفق تعبيرها.

وكان مراسل العربية/الحدث أفاد بوقت سابق اليوم أن قوات الجيش دفعت بتعزيزات باتجاه جسر شمبات في الخرطوم بحري.

عناصر من الدعم السريع(فرانس برس)
عناصر من الدعم السريع(فرانس برس)

كما أشار إلى تنفيذ الجيش طلعات جوية في أم درمان والخرطوم، فيما رد الدعم السريع بمضادات أرضية.

بالتزامن، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اليوم أن عدد المدنيين الذين قتلوا منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع ارتفع إلى 303، فيما أصيب 1848مدنيا، لافتة إلى أن الكثير من القتلى والجرحى غير مشمولين في هذا الحصر، لعدم التمكن من الوصول للمستشفيات بسبب صعوبة التنقل في ظل الوضع الأمني بالبلاد.

يشار إلى أن هذه الهدنة الأخيرة التي انطلقت قبل يومين بين القوتين العسكريتين كانت شهدت العديد من الانتهاكات، والاشتباكات المتقطعة بين الجانبين، وسط توقعات بأن يوافق الطرفان على تمديدها مجدداً لمدة 72 ساعة، من أجل فتح الممرات الإنسانية، من أجل نزوح العديد من سكان الخرطوم إلى ولايات أخرى، فضلا عن استكمال عمليات إجلاء الأجانب.

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