بعد إصابته بـ"إنفلونزا المعدة".. أردوغان يلغي تجمعاً انتخابياً جديداً

بعدما ألغى الرئيس التركي أنشطته الانتخابية، أمس الأربعاء، بسبب إصابته بوعكة صحية خلال بث مباشر، أعلن إركان كانديمير، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن رجب طيب أردوغان ألغى تجمعا انتخابيا كان مقررا في مدينة مرسين جنوب البلاد، اليوم الخميس، لكنه سيشارك عبر تقنية الفيديو في احتفال بمناسبة تدشين أول محطة للطاقة النووية في تركيا.

فيما نفى المسؤولون الأتراك شائعات تم تداولها على الإنترنت تزعم أن أردوغان يعاني من مرض خطير وجرى نقله إلى المستشفى، وفق ما نقلته "أسوشييتد برس".

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وكتب مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على تويتر "نرفض رفضا قاطعا مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها فيما يتعلق بصحة الرئيس أردوغان".

بينما كتب عمر جليك، وهو عضو بارز آخر في الحزب الحاكم، قائلا "لا يزال رئيسنا يؤدي مهامه. وبعد فترة راحة قصيرة، سيواصل برنامجه".

إنفلونزا شديدة في المعدة

وكان الرئيس التركي ألغى جولة انتخابية صباح أمس الأربعاء من أجل الخلود للراحة في المنزل بعد يوم من عدم استكماله مقابلة تلفزيونية بسبب ألم في المعدة.

كما أجرى أردوغان مقابلة مباشرة عبر القناة السابعة التركية، مساء الثلاثاء، عندما توقف البرنامج فجأة. وعندما استؤنفت المقابلة بعد حوالي 20 دقيقة، أوضح أردوغان، 69 عاما، أنه أصيب بـ "إنفلونزا شديدة بالمعدة" أثناء حملته الانتخابية، واعتذر عن هذا الانقطاع.

أردوغان ينسحب من لقاء مباشر

وخضع الرئيس التركي عام 2011 لما قال أطباؤه إنها عملية جراحية ناجحة في الجهاز الهضمي.

وأعلن الرئيس، الذي كان من المقرر أن يقوم بجولة انتخابية في مدن كيرك كاله ويوزغات وسيواس الأربعاء، على تويتر أنه سيخلد للراحة في المنزل بناء على نصيحة أطبائه، وأن نائبه فؤاد أقطاي سيمثله في هذه الفعاليات.

وكتب أردوغان على تويتر أنه سيستأنف مهامه غدا الخميس.

ويخوض أردوغان، الذي يسعى لولاية ثالثة كرئيس للبلاد، حملته الانتخابية بقوة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو/ أيار المقبل، ويحضر ثلاث فعاليات انتخابية أو أكثر يوميا.

يواجه الرئيس أصعب اختبار انتخابي له خلال عشرين عاما، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تقدما طفيفا لمنافسه الرئيسي، زعيم حزب المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.