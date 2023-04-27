بمسجد وصوت مؤذن.. اختراق صفحة نتنياهو على فيسبوك

زعمت مجموعة من قراصنة الإنترنت أنها اخترقت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على فيسبوك.

وعرضت المجموعة مقطع فيديو تظهر فيه صورة مسجد ويسمع صوت المؤذن، من خلال ميزة تتعاون فيها صفحة "فيسبوك" مع صفحة أخرى، لكن لم يسيطر المخترقون على صفحة نتنياهو.

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وعلى الفور تدخل جهاز "الشاباك" لفتح تحقيق على وجه السرعة بالتزامن مع التحقيق الذي أجراه "فيسبوك"، وفقاً لموقع "Ynet" الإسرائيلي أمس الأربعاء.

تعطيل الصفحة لفترة وجيزة

ويبدو أن موقع الويب قد تم إيقافه دون اتصال بالإنترنت لفترة وجيزة، ويبدو أنه نتيجة لهجومDDoS ، وهي طريقة بدائية إلى حد ما لتعطيل الوصول إلى موقع ويب لفترة قصيرة.

ويُعتقد أن المجموعة والتي تطلق على نفسها اسم Anonymous Sudan مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمجموعة القرصنة الروسية Killnet.، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي الأيام الأخيرة، تم استهداف المواقع الإسرائيلية بشكل متكرر من قبل المجموعة، التي ادعت إزالة موقع الموساد على الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع ومرة أخرى بعد ظهر الأربعاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت مجموعة إنها عطلت عدة مواقع مصرفية ومواقع إسرائيلية أخرى، في توقيت يتزامن مع احتفال إيران بيومها السنوي للاحتجاجات ضد إسرائيل.