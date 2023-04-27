خارجية جنوب السودان: نجد صعوبة في التواصل مع حميدتي منذ 6 أيام

كشف وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دينق، اليوم الخميس، أن حكومته تجد صعوبة في الوصول إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" هاتفيا منذ ستة أيام.

كما قال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، أنهم يتواصلون مع حميدتي عبر الإيميل والواتساب فقط، مشيرا إلى أن حكومة جنوب السودان تتفهم مثل هكذا أمور في ظروف الحرب.

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كما بين أن جهود جوبا لا تزال جارية من أجل إقناع الطرفين بوقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح دينق داو أن حكومة بلاده لم تتسلم موافقة رسمية من البرهان بخصوص مبادرة "الإيقاد" سوى بيان الجيش الذي تناقلته وسائل الإعلام بشأن الموافقة المبدئية للمبادرة.

72 ساعة إضافية

يذكر أن المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد" كانت اقترحت أمس مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عبر تمديد الهدنة الحالية لمدة 72 ساعة إضافية.

كما دعت كل فريق إلى إرسال ممثل عنه من أجل التفاوض.

إلا أن الجيش السوداني وبعد أن أعرب عن موافقته المبدئية على تلك المبادرة، عاد وأكد ألا مجال للتفاوض مع من وصفهم بالانقلابيين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. فيما لاذت الأخيرة بالصمت ولم تكشف عن موقفها إزاء المقترح الإفريقي.

وتفجرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل، حاصدة مئات القتلى من المدنيين، ونحو 2000 جريح، فيما نزح الآلاف من الخرطوم، وسط انقطاع شبه تام للخدمات الطبية وشح المواد الغذائية، ومياه الشرب، فضلا عن تقطع الاتصالات والكهرباء.