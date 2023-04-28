بعد تهديد ووعيد.. روسيا تتراجع: لن نستخدم النووي

بعد عدة تهديدات باستخدام السلاح النووي، تراجع الكرملين اليوم الجمعة، نافياً استعداد روسيا لإجراء اختبار على أسلحة نووية، قائلا إن جميع الأطراف تواصل الالتزام بوقف هذه التجارب.

وتصاعدت التوترات النووية بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء الصراع مع أوكرانيا.

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بوتين يهدد مرارا

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا من أن روسيا مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية إذا لزم الأمر للدفاع عن "وحدة أراضيها".

وأعلن في فبراير/شباط أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية سارية بشأن الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، والتي تحد من عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية التي يمكن لأي من الجانبين نشرها.

تورط مباشر

حينها، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بالتورط المباشر في محاولات ضرب قواعد بلاده الجوية الاستراتيجية.

يشار إلى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما كان قد وقع مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في عام 2010 معاهدة نيو ستارت للحد من عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن للبلدين نشرها، والاسم الرسمي للمعاهدة هو "تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها".

التوقيع على الاتفاقية

وتم التوقيع على الاتفاقية رسميا في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2011 بعد التصديق عليها في الكونغرس الأميركي في ديسمبر/كانون الأول 2010 وبمجلس الدوما الروسي في يناير/كانون الثاني 2011.

ثم دخلت معاهدة نيو ستارت حيز التنفيذ في عام 2011، وتم تمديدها في عام 2021 لمدة 5 سنوات بعد أن تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.