دمار كبير.. الرصاص يخترق قسماً للأطفال بمستشفى في الخرطوم

وثق مقطع مصور آثار الدمار الكبير الذي أصاب أحد المستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة.

وأوضح المقطع المتداول أن عنبر جراحة الأطفال بالطابق العلوي في مستشفي إبراهيم مالك بحي الصحافة بالعاصمة تعرض لدمار كبير.

#متداول :

مقطع فيديو يوضح آثار الدمار الكبير الذي أصاب عنبر جراحة الاطفال بالطابق العلوي في مستشفي إبراهيم مالك بحي الصحافة بالخرطوم، جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة.#السودان pic.twitter.com/AV4xqKN5CE — Sudan News (@Sudan_tweet) April 27, 2023

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يأتي ذلك في وقت قالت فيه اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن 60 من أصل 86 مستشفى في مناطق القتال توقفت عن العمل.

وأوضحت نقابة الأطباء السودانية على صفحتها على فيسبوك أن الخرطوم وحدها شهدت الأربعاء سقوط ثمانية من هؤلاء القتلى.

كذلك أكدت تعرض 14 مستشفى للقصف وتوقف 19 منشأة طبية عن العمل بسبب الاشتباكات.

توقف العديد من المستشفيات

بدورها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "العنف وتوقف عمل العديد من المستشفيات والقدرة المحدودة على التزود بالمياه ونقص المواد الغذائية واضطرار السكان إلى النزوح"، كلها عوامل تشكل "أخطارا كبيرة على الصحة في السودان.

وأضافت المنظمة الأممية أن "50 ألف طفل في دارفور يعانون من سوء تغذية حاد" ومحرومون من أي مساعدات غذائية نتيجة توقف نشاط منظمات الأمم المتحدة بعد مقتل خمسة من موظفيها.

في موازاة ذلك ووسط الاتهامات المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، سلمت وزارة الخارجية السودانية أمس الخميس، مذكرة رسمية لمنظمة الصحة العالمية حول ما وصفته بتعدي قوات الدعم السريع على 12 مستشفى ومرفقا صحيا بالخرطوم.

الجيش يتهم الدعم السريع

وقالت الخارجية في البيان الذي نقلته وكالة السودان للأنباء إنها سلمت المنظمة مذكرة عبر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف "بشأن التعدي الصارخ الذي أقدمت عليه قوات الدعم السريع المتمردة على 12 من المستشفيات والمرافق الصحية بالعاصمة القومية الخرطوم".

وأوضح البيان أن المستشفيات والمرافق المعنية التي قالت إن قوات الدعم "احتلتها" هي مستشفى الخرطوم، ومستشفى الشعب، ومستشفى الأنف والأذن والحنجرة، ومستشفى الأسنان، ومستشفى الرازي، ومستشفى الساحة، ومجموعة المستشفيات الخاصة، والمستشفى الكويتي، ومستشفى شرق النيل، ومعمل الصحة القومي، وبنك الدم المركزي، ومستشفى الوالدين.

يشار إلى أن الاشتباكات والغارات الجوية والمدفعية منذ اندلاع المعارك تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص، وإصابة ما يقرب من 4200 وتدمير مستشفيات وتوزيع محدود للمواد الغذائية.