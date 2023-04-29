مشاهد لحريق ضخم في خزان وقود بالقرم.. وكييف تلتزم الصمت

أعلن حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا، اشتعال النيران، اليوم السبت، في خزان وقود في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم فيما يبدو ناجما عن غارة بطائرة مسيرة.

عمود ضخم من الدخان الكثيف يتصاعد في سماء ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بعد هجوم مزعوم بطائرة "درون"، فيما لم تعلق كييف على الأمر حتى اللحظة #العربية pic.twitter.com/sSzis8fNFZ — العربية (@AlArabiya) April 29, 2023

ترجيحات لضربة بطائرة مسيرة

وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تليغرام "وفقا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن ضربة بطائرة مسيرة".

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كما أضاف أن أحدا لم يصب بأذى في الحريق. وكتب "الوضع تحت سيطرة رجال الإطفاء وجميع الأجهزة التنفيذية".

وأوضح أنه "نظرا لأن كمية الوقود كبيرة، فإن محاصرة الحريق ستستغرق وقتا".

هجوم بسفن أوكرانية

يشار إلى أن أسطول البحر الأسود كان صد هجوما لسفن مسيرة أوكرانية، وفق ما أعلن رازفوجاييف في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال إن الدفاعات التابعة لأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.

فيما لفت حينها، إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

صمت أوكراني

في المقابل، التزم الجيش الأوكراني الصمت ولم يصدر أي تعليق، ولم تعلن كييف من قبل قط مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.

وتعرضت سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، لهجمات جوية متكررة منذ بدء غزو روسيا الشامل لجارتها في فبراير شباط 2022. واتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات.