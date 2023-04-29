مشاهد لحريق ضخم في خزان وقود بالقرم.. وكييف تلتزم الصمت
أعلن حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا، اشتعال النيران، اليوم السبت، في خزان وقود في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم فيما يبدو ناجما عن غارة بطائرة مسيرة.
عمود ضخم من الدخان الكثيف يتصاعد في سماء ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بعد هجوم مزعوم بطائرة "درون"، فيما لم تعلق كييف على الأمر حتى اللحظة #العربية pic.twitter.com/sSzis8fNFZ— العربية (@AlArabiya) April 29, 2023
ترجيحات لضربة بطائرة مسيرة
وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق تليغرام "وفقا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن ضربة بطائرة مسيرة".
كما أضاف أن أحدا لم يصب بأذى في الحريق. وكتب "الوضع تحت سيطرة رجال الإطفاء وجميع الأجهزة التنفيذية".
وأوضح أنه "نظرا لأن كمية الوقود كبيرة، فإن محاصرة الحريق ستستغرق وقتا".
هجوم بسفن أوكرانية
يشار إلى أن أسطول البحر الأسود كان صد هجوما لسفن مسيرة أوكرانية، وفق ما أعلن رازفوجاييف في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال إن الدفاعات التابعة لأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.
فيما لفت حينها، إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
صمت أوكراني
في المقابل، التزم الجيش الأوكراني الصمت ولم يصدر أي تعليق، ولم تعلن كييف من قبل قط مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.
وتعرضت سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، لهجمات جوية متكررة منذ بدء غزو روسيا الشامل لجارتها في فبراير شباط 2022. واتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات.
-
داعية سوداني مؤيد للبشير يثير زوبعة.. اقتلوا قادة الأحزابفي خضم القتال والتوتر الذي لم يهدأ في السودان منذ 15 أبريل الماضي، إثر تفجر المعارك بين الجيش والدعم السريع، أطل داعية سوداني متشدد ليثير حالة من ... السودان
-
أخيراً… اكتشف العلماء لماذا تلتقط الناس السيلفي!يتبادر إلى مخيلة البعض للوهلة الأولى أن إدمان التقاط الصور السيلفي نوع من النرجسية أي الأنانية وحب الذات، إلا أن دراسة حديثة أكدت أن الأمر ليس كذلك في ... الأخيرة
-
لا تعاني نفسياً.. صدمة بجريمة طهي مصرية جثة طفلهافيما لا تزال الصدمة تخيم على محافظة الشرقية شمال مصر، إثر الجريمة المروعة التي راح ضحيتها ابن الخمس سنوات ذبحاً على يد أمه، لاسيما إثر تداول أنباء أن ... مصر