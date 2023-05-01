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استكمالاً لاتصالات عربية.. وزراء خارجية عرب يجتمعون بعمّان لحل الأزمة السورية

اجتماع عمّان يأتي قبيل القمة العربية المزمع عقدها بالرياض في 19 مايو الحالي

العربية.نت
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ينطلق اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري، بهدف البناء على اتصالات عربية مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في جدة في منتصف أبريل الماضي.

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ووصل إلى عمّان، مساء الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

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ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 مايو الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربية منذ نوفمبر 2011.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدّة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

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