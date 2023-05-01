انفجار عبوة ناسفة في منطقة روسية حدودية.. ولا إصابات

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Cars move on Lenin street, named after the Soviet State founder Vladimir Ilyich Lenin, in Bryansk on March 3, 2023. Moscow on March 2 claimed that Ukrainian saboteurs crossed into southern Russia and killed two civilians, an allegation denied by Kyiv as a deliberate provocation. President Vladimir Putin called the attackers “terrorists” and the FSB security service said it had pushed the attackers back. Villages in the Bryansk region along the border with Ukraine have reported several cases of shelling from the Ukrainian side since the conflict began but the incident would be a rare instance of fighting inside Russia itself. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border russia - ukraine - conflict - border ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war - women ukraine - russia - conflict - war - women ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war topshot - ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain topshot - ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war topshot - ukraine - russia - conflict - war topshot - ukraine - russia - conflict - war topshot - ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war Ukrainian servicemen fire with a 105mm howitzer towards Russian positions near the city of Bakhmut, on March 8, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. ukraine - russia - conflict - war Ukrainian servicemen fire with a 105mm howitzer towards Russian positions near the city of Bakhmut, on March 8, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war Ukrainian servicemen fire with a 105mm howitzer towards Russian positions near the city of Bakhmut, on March 8, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. ukraine - russia - conflict - war A Ukrainian serviceman stands next to a truck loaded with shells of a 105mm howitzer near the city of Bakhmut, on March 8, 2023, amid the Russian invasion of Ukraine. ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war topshot - ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain ukraine - russia - conflict - war - politics - diplomacy - un - grain ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war ukraine - russia - conflict - war
منطقة بريانسك حيث وقع الانفجار (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

انفجار عبوة ناسفة في منطقة روسية حدودية.. ولا إصابات

انفجرت العبوة على خط السكك الحديدية في مقاطعة بريانسك وأدت لخروج قطار عن مساره

العربية.نت
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تسبّب انفجار عبوة ناسفة في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا، اليوم الاثنين، من دون وقوع إصابات، حسب ما أفاد مسؤول محلي.

وقال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز عبر تليغرام، إن "عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره. لم تقع إصابات".

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وأضاف أن الحادث وقع على خط سكة حديد بين مدينة بريانسك وبلدة أونيتشا، مؤكداً أن "خدمات الإنقاذ موجودة في المكان. حركة المرور معلّقة في هذا الجزء".

من جهتها، أوضحت الشركة العامة لسكك الحديد الروسية في بيان، أن النيران اشتعلت في قاطرة القطار بعد خروجها عن مسارها. وأضافت أن "وحدات إطفاء موجودة في الموقع".

وأكدت الشركة أنه إضافةً إلى القاطرة، خرجت سبع عربات عن مسارها. ولكنها لم تذكر إلى الآن وجود متفجرات، مكتفيةً بالقول إن سبب الحادث "تدخّل من أشخاص خارجيين".

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وكانت روسيا قد شهدت أعمال تخريب طالت قواعد عسكرية ومراكز تجنيد تابعة للجيش وحتى سكك حديد، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ولكن هذه المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن خروج قطار عن مساره منذ ذلك التاريخ.

والاثنين، تضرر خط توتّر عالٍ لنقل الطاقة، بسبب عبوة ناسفة في منطقة لينينغراد (شمال شرق)، حسب ما أعلن الحاكم المحلي، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في "عمل تخريبي".

في أوائل أبريل، اتهم رئيس جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أوكرانيا والغرب بمحاولة تحريض الروس على التخريب والتمرد المسلح.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت السلطات الروسية إلى أن خطر الإرهاب قد ازداد. وبالتالي، تم إلغاء العديد من المناسبات العامة المقررة في أوائل شهر مايو للاحتفال بالأعياد الوطنية الكبرى، بسبب التهديدات التي تعتبر مرتفعة للغاية.

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