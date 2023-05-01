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A flag of Ukraine is displayed at a military check point in the center of Kyiv on March 15, 2022, on the 20th day of the Russian invasion of Ukraine. Russian and Ukrainian delegations resumed talks on Maarch 15, 2022, as Russian strikes on Kiev increased and the Russian offensive spread across the country, sending more than three million Ukrainians into exile. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
عنصر من القوات الأوكرانية في كييف - أرشيفية
روسيا و أوكرانيا

كييف تحت تهديد ضربات صاروخية.. ومعلومات متضاربة حول باخموت

أوكرانيا تؤكد سيطرتها على أجزاء من باخموت.. وروسيا تعلن السيطرة على أربع مناطق غربها

العربية.نت، وكالات
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قالت السلطات المحلية في منطقة كييف، إن هناك تهديدا بشن ضربات صاروخية في الساعات الأولى من يوم الاثنين في المنطقة، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكتبت الإدارة الإقليمية في كييف على تطبيق المراسلة تليغرام "التهديد بضربة صاروخية.. ابقوا في الملاجئ".

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وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تليغرام "اعتنوا بسلامتكم".

وكانت أوكرانيا أعلنت الأحد أن قواتها تسيطر على أجزاء من مدينة باخموت، محور هجوم روسي مستمر منذ وقت طويل في شرق البلاد، بينما قال قائد قوة كبيرة موالية لموسكو إن رجاله يحرزون تقدما في المدينة.

وتواصل قوات روسية تكافح منذ شهور للسيطرة على باخموت إحراز تقدم بطيء في المدينة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار "القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت. العدو غير قادر على السيطرة على المدينة رغم إرسال كل قواته إلى المعركة وتحقيق بعض النجاح".

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ولا يكشف الجيش الأوكراني بالضبط عن المساحة التي يسيطر عليها الروس في المدينة.

وقال سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، إنه لا يزال من الممكن إمداد المدافعين عن باخموت بالطعام والذخيرة والأدوية وإجلاء الجرحى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها سيطرت على أربع مناطق في غرب باخموت.

وتقود مجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة، الهجوم على باخموت، وقال رئيس المجموعة يفجيني بريجوجن على تليغرام إن رجاله تقدموا حتى 230 مترا في بعض الاتجاهات الأحد. وأضاف أن الوحدات المؤيدة لكييف تسيطر على أقل من ثلاثة كيلومترات مربعة.

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