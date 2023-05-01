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إصابة 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في #أريحا #فلسطين #العربية
من أريحا - أرشيفية

مقتل فلسطيني وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي بأريحا والأغوار

الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم وحاصر عدداً من المنازل ما أدى إلى اندلاع مواجهات

العربية.نت
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، إن الفتى جبريل اللدعة (17 عاماً) قُتل بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، مشيرة إلى أن ثلاثة مصابين حالتهم "خطيرة".

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي "اقتحمت المخيم وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات".

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